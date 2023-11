Asl2, in arrivo sette specialisti per le cardiologie del San Paolo e del Santa Corona

Sono sette i nuovi cardiologi che l'Asl2 assume, in parte a tempo determinato e in parte a tempo indeterminato, per fare fronte alle carenze di organico. Nell'estate dello scorso anno è stato indetto il concorso per la copertura di due posti per medici di cardiologia, con approvazione delle graduatorie relative all’unico candidato specializzato e ai due medici iscritti al penultimo anno.

In quell'occasione è stato assunto a tempo determinato lo specializzato mentre i due specializzandi non hanno accettato l’assunzione previo conseguimento del titolo di specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare previsto entro la fine di quest'anno.

A maggio è stato indetto un nuovo concorso per cinque assunzioni, aperto anche dei medici regolarmente iscritti al terzo anno del corso di formazione specialistica per avere una graduatoria da cui assumere i professionisti. Al concorso sono arrivate 18 candidature e nell'iter della procedura concorsuale è stata redatta una graduatoria di 10 specializzandi dell'ultimo e penultimo anno.

A conclusione del concorso sono così stati assunti a tempo determinato, per un periodo coincidente con la durata residua del corso di formazione specialistica, i cinque medici specializzandi del penultimo anno e a tempo indeterminato i due specializzandi dell'ultimo anno, per colmare le carenze di cardiologi definite poi in sette unità.

Considerata la carenza di questi professionisti, l'azienda potrà scorrere la graduatoria dei medici specializzandi per eventuali ulteriori assunzioni. Ma a mancare sono anche i geriatri.

Il personale attualmente impiegato ha carichi di lavoro nettamente aumentati anche a seguito dell’epidemia Covid-19, che ha colpito in modo più severo proprio la fascia più anziana della popolazione. L'Asl ne assumerà quindi tre, tra gli specializzandi della graduatoria emersa dall'ultimo concorso.

Tramite il Centro per l’Impiego di Savona, l'azienda sanitaria ha avviato la procedura di selezione di cinque magazzinieri, mentre cerca anche nove videoterminalisti.