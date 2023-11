Albissola: Artrattoria sold out per i fiori eduli. Il prossimo 5 dicembre la serata dedicata ai piatti della tradizione di Natale (Foto)

La serata dedicata ai fiori eduli della Chef Tiziana Piras di Albissola è stata un grande successo. I piatti proposti erano originali e creativi, con abbinamenti insoliti che hanno suscitato grande curiosità e interesse nel pubblico presente.

La scoperta che i fiori possono essere non solo decorativi, ma anche commestibili, ha sorpreso molti e ha spinto le persone a provare gusti e sapori nuovi. La Chef Tiziana Piras ha dimostrato grande maestria nella preparazione di piatti che utilizzavano fiori come ingrediente principale, combinando sapientemente i gusti e creando abbinamenti sorprendenti e gustosi.

Il pubblico ha mostrato grande apprezzamento anche per la possibilità di assaggiare i fiori in purezza: Nasturzio, Begonie, Bocche di Leone e Viole serviti con grande professionalità e competenza da Silvia Parodi dell’azienda Ravera Bio hanno destato interesse e interesse fra i partecipanti alla serata. L’abbinamento con gli ottimi vini della cantina Maffone di Pieve di Teco ha impreziosito la degustazione, che grazie agli interventi del giornalista enogastronomo Claudio Porchia ha regalato un piacevole momento di condivisione e scoperta a tutti i presenti.

L'esperienza è iniziata con un antipasto, la Tartelletta con salmone e caprino con vari fiori eduli, con il vino Birillo spumante brut.

A seguire il Nasturzio come grande protagonista, in un una deliziosa Tartare di gamberi su budino di sedano rapa, burrata e con brodetto di pesce al nasturzio. Vino: Sciac e Tra’ Ormeasco di Pornassio doc

Deliziosi e con il gusto delicato dei petali di Begonia i Ravioli con impasto alla begonia e ripieno di acciughe marinate, burrata e timo. Letto di salsa bagna cauda e acciuga croccante in decorazione. Vino: Ormeasco di Pornasso doc

L'aroma unico e insolito dei fiori di Bocca di Leone hanno caratterizzato i Cubetti di tonno spadellati su purea di zucca. Vino Pigato Montania doc.

Infine, per concludere la serata in dolcezza, uni dessert che ha messo in risalto la Viola nella Pera cotta alla Granaccia con crema pasticcera. Vino Duezerosette.

Tiziana Piras

La prossima serata a tema è in calendario il prossimo 5 dicembre e sarà dedicata ai piatti di Natale della tradizione ligure.

Questo il menu:

Apertura: Polpettine di baccalà con pesto di nasturzio

Antipasto: Cappon magro della Pignatta

Piatto principale: Minestra di Natale Natalini in brodo di cappone con cardi, salsiccia

Dolce: Pandolce alla genovese di produzione propria

I piatti saranno abbinati con i vini della cantina Massaretti.

Costo a persona bevande incluse 48 euro.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 349.5465722

La Pignatta Rossa Artrattoria si trova in via Italia 55 ad Albissola Marina Savona.

Le foto del servizio sono di Salvetto Marina