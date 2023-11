Arpal, spostamento della centralina di monitoraggio dell'aria dal Varaldo all'area del San Giacomo

La centralina di rilevazione della qualità dell'Aria della zona Valloria verrà spostata nell'area del San Giacomo, in uno spazio del Comune. La richiesta è stata fatta dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure dopo che Provincia di Savona ha comunicato al Comune di Savona ed ad Arpal la vendita dell'immobile in Via Amendola, la Palazzina Varaldo nella cui area pertinenziale si trova la centralina di monitoraggio gestita.

Con la vendita dell'immobile Arpal si è trovata nella necessità di dover spostare la centralina in un altro luogo per assicurare la continuità del servizio di monitoraggio dell'aria in zona, previsto dalla normativa di riferimento in materia di protezione della salute pubblica.

Il Comune concederà così in comodato d'uso ad Arpal una porzione di terreno di circa 30 metri quadrati,nello spazio vicino alla via di accesso alla Caserma della Guardia di Finanza.