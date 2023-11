Attualità |

Rigassificatore, scontro maggioranza-opposizione in consiglio a Celle. Il sindaco: "Abbiamo dato incarico ad un tecnico per uno studio sull'impatto sul nostro territorio"

Abate e Zunino: "Perché non prendete una posizione chiara?". La mozione della minoranza non è stata votata dalla maggioranza, il contrario per quella di Aria Nuova

Una mozione del giorno presentato dal consigliere del gruppo misto Jacopo Abate che si oppone al posizionamento del rigassificatore votato contrariamente dalla maggioranza di Aria Nuova che al contempo ne ha presentata un'altra che poi non è stata votata dall'opposizione. Pareri discordanti nell'ultimo consiglio comunale di Celle Ligure tra l'amministrazione, Abate e la minoranza di Uniti per Celle sul progetto per lo stazionamento della nave Golar Tundra nel 2024 a circa 4 km dalla costa di Vado Ligure e a 2.9 km da Savona e la rete che attraverserà i comuni di Quiliano, Altare, Carcare e Cairo Montenotte. "Abbiamo fatto un ragionamento molto più ampio legato soprattutto all'interesse dei cittadini cellesi nella verifica puntuale dando un incarico ad un tecnico professionista che può servire per capire quali sono le ripercussioni sul nostro territorio. Non siamo tra i comuni interessati da questo progetto. La nostra è una scelta pù efficace per quanto riguarda il dare ai cellesi una tranquillità, è un percorso totalmente differenti che porta ad un documento che dà modo di rendersi conto e all'amministrazione di esprimersi tecnicamente in maniera più approfondita" ha detto il sindaco Caterina Mordeglia. "Su questo argomento credo che si possano sviluppare una serie di studi e teorie ma il ragionamento finale è: la nave si mette o non si mette? Il nostro territorio non può ospitare altre situazioni che possano creare un domani delle problematiche" ha detto Remo Zunino, capogruppo Aria Nuova. Alla mozione della maggioranza ha risposto Abate e si è accesa la discussione del parlamentino cellese. "Non c'è nessuno che sta dicendo che a Celle ci sarà un problema con quella nave, stiamo dicendo che vogliamo sapere se li avremo. La nostra mozione va nell'interesse del cittadino - ha proseguito la prima cittadina - Se le nostre parole vogliamo che abbiamo forza devono essere espresse con dei professionisti. Dobbiamo avere qualcuno che ci dice che sul nostro territorio costiero ha un impatto". "Non ci possiamo trincerare dietro al fatto che facciamo fare uno studio per avere poi dei risultati, perché però non prendere una posizione? Chi non lo fa è perché l'ha già presa. Non possiamo stare qui a tergiversare, voi volete farlo, non è a tutela del cittadino" ha risposto Abate. "Siamo contrariati ad accettare questa vostra mozione che dice tutto ma non dice nulla. Questa mi pare una scelta più politica, alcune amministrazioni che tengono verso una fazione politica, Albisola e Varazze, non hanno preso posizione - puntualizza Remo Zunino - il comune di Celle doveva battere i pugni ed inserirsi nella Conferenza dei Servizi.

Luciano Parodi

