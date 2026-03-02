Savona, incidente sul lavoro al San Giacomo. Russo: "Andrò a trovare l'operaio appena possibile"

"Siamo costantemente in contatto per avere informazioni sulla salute del lavoratore. Appena le sue condizioni lo consentiranno, andrò a trovarlo in ospedale."

In seguito all'incidente sul lavoro nel cantiere del complesso del San Giacomo, il sindaco di Savona, Marco Russo, ha fatto il punto della situazione, riportando l'esito dei sopralluoghi tecnici e degli incontri con i sindacati di questa mattina, 2 marzo.

Al di là delle indagini tecniche che dovranno stabilire l'esatta dinamica dei fatti, Russo ha voluto sottolineare come l'episodio colpisca direttamente l'impegno preso dall'amministrazione. Nonostante il cantiere non presentasse criticità legate a scadenze imminenti, essendo i tempi del PNRR ampiamente rispettati, l'attenzione deve rimanere massima.

"Il fatto accaduto, indipendentemente dalla dinamica e dagli accertamenti che devono seguire il loro corso, è un fatto di cui personalmente sentiamo la responsabilità politica – ha dichiarato il sindaco – Poiché le parole non devono restare vuote, il fatto che ci sia stato un incidente in un cantiere del Comune naturalmente ci pone un problema. Per questa ragione ho ritenuto indispensabile fare questi due incontri in cantiere, con la direzione lavori responsabile della sicurezza e con il direttore del cantiere."

A seguito dell'accaduto, si sono svolti due incontri tecnici sul campo con la direzione lavori e i responsabili della sicurezza. L’azienda che esegue i lavori è seria – ha aggiunto Russo – ha sempre considerato la sicurezza una priorità e l’ha applicata nel cantiere, dove sono già state eseguite tutte le lavorazioni più complesse e rischiose. Sono state adottate tutte le necessarie cautele. Il cantiere non aveva motivi di urgenza, perché siamo abbondantemente nei tempi previsti dal PNRR. Ci siamo confrontati su quanto accaduto e tutte le figure preposte sono state invitate a stringere le maglie della prevenzione."

Successivamente, si è svolto un tavolo di confronto a Palazzo Sisto tra l'amministrazione e le sigle sindacali, con le quali era già attivo un protocollo d'intesa sulla sicurezza. L'obiettivo è trasformare questo incidente in un punto di svolta per rendere i controlli ancora più stringenti.

"È stata una riunione molto seria e responsabile – ha concluso Russo – Abbiamo condiviso la necessità di fare un monitoraggio sul protocollo sulla sicurezza e confrontarci sulle possibilità di rafforzarlo attraverso una collaborazione più intensa, affinché la sensibilità e l’attenzione restino sempre alte."

Secondo le prime ricostruzioni, l'operaio sarebbe caduto da una scala utilizzata per aprire una finestra e far passare dei cavi, aiutandosi con un gancio per sollevare il vasistas. La finestra, però, avrebbe ceduto e gli sarebbe caduta addosso, provocando i traumi riportati.