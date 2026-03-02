Plodio celebra la Festa della Donna premiando le eccellenze femminili di Polizia e Carabinieri

Domenica 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, il Comune di Plodio ospiterà, nei locali dell’Oratorio della Chiesa alle ore 15, una cerimonia di consegna di targhe di riconoscimento ad alcune esponenti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

Saranno premiate: Ileana Losignore, Carabiniere; Erica Musso, Assistente della Polizia di Stato; Marcella Prandi, Appuntato Scelto; e Ludovica Sterbini, Maresciallo. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale, con il sostegno della pro loco Plodio, del Gruppo Comunale di Protezione civile e del Gruppo Alpini di Plodio.

All’evento sono stati invitati rappresentanti istituzionali di rilievo, tra cui il presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri; il Questore della Provincia di Savona, Giuseppe Mariani; il Colonnello Augusto Ruggeri, comandante provinciale dei Carabinieri; il Luogotenente Alessandro Carle, comandante della Stazione di Carcare, oltre ad assessori e consiglieri regionali savonesi.

L’evento, organizzato dalla capogruppo consiliare Sabrina Macciò, vuole celebrare donne che, con il loro impegno e la loro dedizione, dimostrano come l’eccellenza professionale possa trasformarsi in una vera missione al servizio della comunità.

Dopo la consegna delle targhe seguirà un rinfresco, a sottolineare il momento di condivisione e partecipazione collettiva. L’appuntamento rappresenta non solo un tributo al merito individuale, ma anche un’occasione per riflettere sul rapporto tra cittadinanza e forze dell’ordine, valorizzando il ruolo delle donne nel mantenimento della sicurezza e nella promozione dei valori civili.