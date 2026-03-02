Provincia, Marina Ferrara proseguirà la sua collaborazione con l'ente fino al prossimo anno

Marina Ferrara, storica figura dirigenziale della Provincia di Savona, dopo aver lasciato il servizio attivo nel dicembre 2021, ha scelto di proseguire nella collaborazione con la Provincia di Savona.

Il Presidente Pierangelo Olivieri ha ufficializzato la proroga del suo incarico di collaborazione per ulteriori dodici mesi.

L'incarico, che durerà fino al 26 febbraio 2027, sarà a titolo gratuito. Ferrara presterà la sua opera senza ricevere alcuno stipendio o compenso economico, non avrà l'obbligo di timbrare il cartellino e potrà utilizzare tutte le strumentazioni di Palazzo Nervi necessarie per svolgere l'attività. Ferrara avrà un piccolo rimborso per le sole spese vive (come trasferte o missioni).

Ferrara, andata in pensione nel 2021, è poi tornata, in base a quanto consentito dalla legge per i dipendenti pubblici, come vice segretario generale e dirigente del settore Affari Generali.