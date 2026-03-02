Albenga, il referendum sulla giustizia spiegato ai cittadini dal pm Claudio Martini in un incontro pubblico

Ad Albenga un approfondimento tecnico, spiegato con parole semplici, sulla riforma costituzionale promossa dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, oggetto del referendum per cui i cittadini sono chiamati a votare il 22 e 23 marzo.
Mercoledì 4 marzo, alle 20.30, l’Auditorium San Carlo in via Roma 70 ospiterà l’incontro dal titolo “La riforma Nordio della Costituzione: analisi di testo e contesto”, un appuntamento aperto alla cittadinanza e dedicato a chi desidera comprendere nel merito i contenuti della proposta di riforma.
A guidare la serata sarà il dottor Claudio Martini, sostituto procuratore (pubblico ministero) della Repubblica presso il Tribunale di Savona, che proporrà un’illustrazione tecnica della riforma, analizzandone i punti chiave sotto il profilo giuridico e istituzionale, con l’obiettivo di fornire utili strumenti di lettura sugli aspetti normativi.
L’incontro, pensato per favorire conoscenza del tema, per poter esprimere un voto consapevole, prevede anche uno spazio dedicato alle domande del pubblico e al confronto sui temi tecnici della riforma, in un’ottica di dialogo e approfondimento.