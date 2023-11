Sughereta di Celle, il Comune acquista l'area dai privati. Consigliere Abate: "Mi auguro che sia oggetto di un progetto di riqualificazione e valorizzazione"

Il Comune di Celle acquista le aree, circa 10mila mq della sughereta della Natta trovando l'accordo bonario con la proprietà che prevede la cessione.

"L'area non era comunale, non faceva parte del nostro patrimonio, siamo andati a vedere e abbiamo chiesto alla proprietà che si è resa disponibile e quindi noi l'abbiamo acquistata per renderla un'area pubblica" ha detto il sindaco Caterina Mordeglia.

"Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto e supportato partecipando attivamente a questa piccola battaglia per il recupero e la valorizzazione della Sughereta in località Natta. Il Comune ha provveduto ad acquistare i terreni - ha detto il consigliere Jacopo Abate - Questa area unica nel suo genere mi auguro che in futuro sia oggetto di un progetto di riqualificazione e valorizzazione, per essere utilizzata a scopo didattitico e turistico. Grazie a tutti i cittadini e grazie a Marco Piombo delegato WWF Liguria per il sostegno. E' una piccola ma grande vittoria".

Lo scorso 4 dicembre del 2022 era stato svolto un sit-in di protesta in merito allo stato di abbandono e in quella sede Abate aveva fatto notare lo stato attuale dell’area e "che, oltre all’albero centenario tutelato sito su terreno privato, vi è la presenza di altre querce da sughero nate negli anni costrette ad una convivenza praticamente sovrapposta con pini malati che hanno infestato l’area. La vegetazione si è infittita ed espansa a tal punto che molti pini malati sono caduti e non sono mai stati rimossi rappresentando un potenziale pericolo in caso di incendio. Si faceva presente che le piante di quercia da sughero in località Natta sono quelle geo-localizzate più a Nord rispetto a qualsiasi altra area in Europa e per questo uniche nel loro genere".