Il 18 novembre nel Seminario vescovile l'iniziativa "Caritas in festa!"

Nel contesto del programma di eventi "Connessi, Custodi, Fratelli. 50 anni di Caritas per abitare il futuro" e in occasione della settima Giornata Mondiale dei Poveri sabato 18 novembre dalle ore 9:30 nel Seminario Vescovile, in via Leopoldo Ponzone 5, nel quartiere Villetta, si terrà l'iniziativa "Caritas in festa!".

Sarà una giornata di condivisione con chi ha contribuito a costruire e sostenere la Caritas della Diocesi di Savona-Noli, "il momento più significativo che ci porterà ad incontrarci e a rivederci, anche dopo molti anni in cui ciascuno ha percorso le sue strade e costruito la propria vita - affermano i responsabili dell'organismo pastorale - Nell'occasione ringrazieremo tutti coloro che nel tempo hanno supportato e custodito la Caritas".

Il tema della gratitudine sarà proprio al centro dell'evento: "La esterneremo in mille modi attraverso soprattutto lo stare insieme, la celebrazione della messa, presieduta dal vescovo Calogero Marino, e la condivisione del pranzo", conclude la Caritas. Il 26 novembre alle ore 21 al Centro Diurno di Solidarietà, in via Edmondo De Amicis 4R, Teatro 21 rappresenterà la performance di teatro sociale "Banlieue du Lune - Studio/azione intorno all’abitare - open session 1".