Regione, il vicepresidente Ferro e l'assessore Scajola a Savona per l’incontro di Orientamenti con l’astronauta Malerba e gli studenti

Sala Sibilla della Fortezza del Priamar sold out questa mattina per l’appuntamento di Orientamenti dedicato al mese delle STEM: Franco Malerba, primo astronauta italiano della storia, ha dialogato con 250 studenti del territorio. Un evento che ha messo al centro non solo lo spazio, ma il valore della perseveranza. Malerba ha raccontato ai ragazzi il proprio percorso, dall’esclusione alla prima selezione del programma astronauti dell’ESA fino al volo nello spazio del 31 luglio 1992 a bordo dello Shuttle Atlantis per la missione STS-46. Un viaggio non lineare, fatto di studio, preparazione e determinazione, che lo ha portato a compiere 126 orbite attorno alla Terra e a diventare il primo italiano a osservare il nostro pianeta dallo spazio.



"La storia di Franco Malerba è una lezione straordinaria di determinazione e consapevolezza – commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Formazione Simona Ferro –. Raccontare ai ragazzi che anche un’esclusione può diventare l’inizio di un percorso più solido significa aiutarli a comprendere che non sempre le scelte sono lineari, e che richiedono impegno e coraggio. Attraverso i Dreamers vogliamo mostrare ai ragazzi che anche le STEM sono fatte di persone, di scelte e di determinazione, non solo di formule e tecnologia. Con Orientamenti vogliamo offrire ai giovani strumenti per scegliere in modo libero e consapevole, seguendo le proprie passioni senza farsi frenare dalle difficoltà o dagli stereotipi".



"L’incontro di oggi rappresenta un’opportunità concreta per avvicinare i giovani alle competenze tecnico-scientifiche sempre più richieste dal mercato del lavoro – afferma l’assessore alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola –. La storia di Malerba dimostra come preparazione e capacità di non arrendersi siano elementi decisivi per trasformare una passione in un percorso professionale. Attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo continuiamo a sostenere Orientamenti durante tutto l’anno, accompagnando gli studenti in un percorso che collega scuola, formazione e lavoro".



"Franco Malerba ha portato ai ragazzi la testimonianza di cosa significhi esplorare l'universo e che cosa significhi e comporti, formarsi per fare questo nella vita. Siamo lieti di accogliere anche quest'anno un Dreamer di Orientamenti nell'ambito della proficua collaborazione con OrientaRagazzi Savona con l’obiettivo è costruire eventi formativi e orientativi tutto l’anno, aiutare le ragazze e i ragazzi nelle scelte senza rinunciare all'ascolto delle proprie passioni ma aiutando a tradurle concretamente in percorsi e opportunità", commenta Elisa Di Padova, vicesindaco del Comune di Savona con deleghe a Politiche educative e Formazione.



L’appuntamento di Savona rientra nel palinsesto di Orientamenti dedicato alle STEM, che nel solo mese di febbraio e inizio marzo ha coinvolto migliaia di studenti in tutte le province liguri con incontri, laboratori e testimonianze. Un percorso che conferma il ruolo di Orientamenti come strumento centrale di accompagnamento alle scelte formative dei giovani, con iniziative che proseguiranno nel corso dell’anno.