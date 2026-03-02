Giornata internazionale dei diritti delle donne, a Borgio Verezzi un pomeriggio formativo sul tema “… parliamo di Sante”

Domenica 8 marzo ricorre la Giornata internazionale dei diritti delle donne, data che sottolinea l'importanza della lotta per i diritti delle donne, in particolare per la loro emancipazione, ricordando le conquiste sociali, economiche, politiche e portando l'attenzione su questioni cogenti in particolare le discriminazioni e le violenze contro le donne.

L'Unitre Borgio Verezzi e Pietra Ligure organizza un pomeriggio formativo sabato 7 marzo, alle ore 16:00, presso la sala consiliare del Comune di Borgio Verezzi, in via del Comune 17, con la conferenza della Dott.ssa Giuseppina Manno sul tema “… parliamo di Sante”, che non sono supereroi inarrivabili, ma donne che hanno amato Dio e il prossimo in modo straordinario, condividendo fatiche e debolezze umane, in sintesi la "santa" rappresenta un ponte tra l'umanità e il divino, una testimonianza di come l'amore e la fede possano trasformare la vita concreta.

Porterà il suo contributo Padre Carmelo Galeone, Parroco di San Pietro a Borgio Verezzi.

L’accesso all’evento è consentito anche ai non iscritti.