Da Varazze a Siena pellegrinaggio per il 650° del passaggio di santa Caterina

In occasione dei 650 anni dal passaggio di santa Caterina da Siena a Varazze la città, in rappresentanza dei comuni italiani, offrirà l'olio che alimenta la lampada votiva in bronzo conservata presso il santuario senese intitolato alla patrona di Varazze e compatrona d'Italia.

L'olio per la fiamma voluta dalle madri dei soldati caduti nella Seconda Guerra Mondiale viene offerto ogni anno da un comune italiano o un'associazione: un momento dal profondo significato spirituale e di connessione tra le comunità.

Per tale circostanza il gruppo di Varazze dell'Associazione Internazionale Caterinati organizza un pellegrinaggio dall'1 al 3 maggio. Il primo giorno, venerdì, comprenderà il ritrovo dei partecipanti in mattinata, la partenza per la Toscana con pullman gran turismo, il pranzo libero lungo il percorso, la sistemazione in albergo e la cena al ristorante. Tempo e traffico permettendo, si potrà visitare il borgo medievale Monteriggioni, citato da Dante Alighieri nella "Divina Commedia" e che conserva ancor oggi intatta l'antica cerchia muraria, le sue torri e la pieve di Santa Maria Assunta.