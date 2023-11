"Oppenheimer" riapre il cinema di Altare dopo circa tre anni

L'attesa è finita: il cinema Vallechiara di Altare riapre finalmente i battenti dopo una pausa forzata di quasi tre anni per via della pandemia. La serata inaugurale, attesa con trepidazione dai residenti, si terrà questa sera alle ore 20:30 con la proiezione del film "Oppenheimer" di Christopher Nolan.

La ripresa delle proiezioni non è solo una notizia positiva per gli amanti del cinema, ma rappresenta un momento significativo per l'intera comunità, particolarmente provata dalla questione ex Savam. Il paese, come oramai noto, è diviso da oltre un anno a causa della chiusura di via XXV Aprile e via Cesio.

La riapertura del cinema è stata resa possibile grazie ad uno sforzo congiunto: lo scorso ottobre, durante una riunione pubblica con gli esperti dell'ACEC, l'associazione cattolica degli esercenti di cinema, la parrocchia e un gruppo di volontari hanno collaborato per gettare le basi di questa tanto attesa riapertura della sala (LEGGI ARTICOLO).

"Oppenheimer" narra la storia del fisico che guidò il gruppo che costruì la prima bomba atomica durante la Seconda guerra mondiale. Un'opera cinematografica di grande impatto che vede la presenza di figure storiche come Enrico Fermi, Albert Einstein e un giovane Richard Feynman.

Questo il programma completo: domenica doppia proiezione (ore 16 e 20.30) sempre di Oppenheimer. Nel weekend del 25 e 26 novembre, sarà la volta del film "Io, capitano" di Matteo Garrone, mentre il 2 e 3 dicembre verrà proiettato "Manodopera" di Alain Ughetto.