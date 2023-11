"Donne che muoiono in silenzio", il 22 novembre un'incontro pubblico a Savona

Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è un appuntamento di straordinaria importanza per ricordare e denunciare con ancora più forza una delle forme più gravi di violenza e violazione dei diritti umani, sempre più spesso contraddistinta dalla tragica fine di vite giovani e meno giovani.

Gli eventi di questi ultimi giorni confermano la terribile rappresentazione di un fenomeno che colpisce donne di ogni età in tutto il paese e che non può più essere affrontato con i soli strumenti repressivi del “dopo”. Anche nella nostra provincia ben tre donne da luglio 2022 ad oggi hanno perso la vita per mano di uomini violenti. Occorre parlarne insieme, capire. Serve una vera e propria rivoluzione culturale “prima” per non trovarci più a dover drammaticamente affrontare quel “dopo”.

Ogni anno la Cgil promuove o partecipa a diverse iniziative di sensibilizzazione e denuncia, fuori e dentro i luoghi di lavoro, contro la cultura della violenza e perché la libertà femminile divenga finalmente elemento imprescindibile nella valutazione dei livelli di democrazia.

Quest’anno, insieme allo SPI (Sindacato Pensionati) e ad Auser, la Cgil Savona organizza per il 22 novembre, alle ore 9.30 presso i locali del Nuovofilmstudio di Savona in piazza Rebagliati l’iniziativa pubblica “Donne che muoiono in silenzio - Una rivoluzione culturale per fermare la violenza”.

"Sarà occasione per confrontarci sul tema anche con il punto di vista degli studenti dell’Istituto 'Mazzini - Da Vinci' con l’obiettivo di unire le forze e l’impegno tra le diverse generazioni. L’iniziativa, patrocinata dal comune di Savona nell'ambito della settimana per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne che l’amministrazione promuove, è aperta alla cittadinanza. Ringraziamo il Nuovofilmstudio per la collaborazione", commentano gli organizzatori.