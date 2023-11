Savona, ritiro spirituale per gli 800 anni della Regola di san Francesco

In occasione dell'ottavo centenario della Regola di san Francesco dal 24 al 26 novembre presso il convento dei Frati Minori Cappuccini, in via san Francesco d’Assisi 16, nel quartiere Villetta, sarà possibile partecipare al ritiro spirituale dal titolo "800 anni... e non sentirli!" e ispirato alle parole "Io ho fatto la mia parte, la vostra Cristo ve la insegni". Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare fra Alessandro via e-mail all'indirizzo alefrec@hotmail.it o al numero di cellulare 3498176415.