"Tutti insieme... Per cambiare", nel Golfo dell'Isola l'appuntamento del mese di novembre col film "Mia"

Torna anche nel mese di novembre la rassegna "Tutti insieme... Per cambiare", organizzata nel Golfo dell'Isola dalle Amministrazioni dei quattro Comuni del comprensorio insieme a Telefono Donna e dello Sportello Donna spotornese che, in occasione della prossima Giornata Mondiale per l'eliminazione della Violenza di genere, venerdì 23 novembre ha fissato a calendario un nuovo appuntamento.

Alle ore 21, nella sala convegni del Palace di Spotorno (ingresso libero con capienza massima a 148 posti) verrà proiettato il film "Mia" del regista Ivano De Matteo e con protagonisti Edoardo Leo, Greta Gasbarri e Milena Mancini.

La storia narrata nella pellicola, uscita nelle sale cinematografiche lo scorso 6 aprile, racconta la storia di un "amore" malato, altamente tossico di Marco nei confronti della quattordicenne Mia, vittima poi di un abuso da parte dello stesso amante. La giovane sembra riuscire a superare la tremenda violenza subita, e ricomincia a vivere la sua vita evitando Marco, il quale però si vendica con una "revenge porn" che porta Mia al gesto più estremo. E al padre non resta così che la vendetta.