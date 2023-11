Andora, al via i lavori di regimentazione acque in via XXV Aprile

Stop alle perdite e conseguenti infiltrazioni di pioggia in aree private prospicenti a via XXV Aprile, grazie ad una serie di opere che sono state avviate questa mattina e che prevedono la chiusura della strada per una trentina di giorni.

"Un intervento importante e atteso di regimentazione delle acque bianche sulla strada che va da via Clavesana alla via Aurelia, con cui si sostituisce in particolare una tubazione di raccolta dell’acqua piovana molto ammalorata che provocava infiltrazioni in aree private in occasione di precipitazioni particolarmente abbondanti", commenta il sindaco di Andora Mauro Demichelis.

"Sarà realizzato il rifacimento completo dei sottoservizi, comprese le tombinature e le condotte per la raccolta dell’acqua piovana. La ditta ci ha assicurato che la strada sarà riaperta al traffico entro il 20 dicembre. L’opera sarà completata con l’asfaltatura e anche in questo caso il manto sarà quadrettato come già fatto nelle vie vicine. L’intervento non prevede alcun costo a carico del comune in quanto si tratta di opere richieste a scomputo di oneri di urbanizzazione a carico di privato", conclude il primo cittadino.

Per il solo periodo dell’apertura del cantiere le batterie della raccolta rifiuti differenziata sono state spostate temporaneamente in via Clavesana.