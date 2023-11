Ortovero condivide con Dolcedo un "professionista" per l’area tecnica

Dolcedo in Val Prino e Ortovero, già in territorio albenganese, nella bassa Valle Arroscia, hanno sottoscritto un accordo per l’utilizzo condiviso di un dipendente, con la qualifica di geometra per 18 ore presso il comune di Ortovero (che è l’ente utilizzatore) per lo scorso mese di ottobre.

Il professionista era in possesso di un contratto a tempo indeterminato ed era in carico al Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo e Finanziario (Ufficio Tributi) del comune di Dolcedo. Ma il comune di Ortovero, dopo la cessazione per dimissioni irrevocabili di un “Istruttore” nell’Ambito Tecnico, ha previsto la sua sostituzione attraverso un concorso pubblico per esami.

Dalla selezione è risultato vincitore proprio il dipendente del comune di Dolcedo che, dopo le dimissioni con preavviso datate 30 settembre, ha concluso il suo rapporto di lavoro in Val Prino il 31 ottobre.

Si è deciso quindi di approvare uno schema di Convenzione tra i comuni di Dolcedo e Ortovero per l’utilizzo condiviso del professionista affinché possa continuare a supportare il comune di Dolcedo almeno sino alla sua sostituzione per i mesi di novembre e dicembre.

L’accordo sottoscritto prevede che il geometra potrà prestare la sua attività lavorativa in favore del comune di Dolcedo per 9 ore settimanali e le restanti in comune a Ortovero ora diventato titolare del rapporto di lavoro.