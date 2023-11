Percorsi per le mountain bike sulla collina di Lavagnola pronti per il 2024

Il progetto è quello dell'associazione Bscimmia che creerà uno spazio outdoor e rientra in quello più ampio del Comune che vede insieme associazioni e altri soggetti del territorio.

L'associazione savonese ha trattato con i proprietari dei terreni di un'intera collina, quella che va da San Bartolomeo a via alla Stra, per creare un bike park con almeno tre sentieri dedicati alle mountain bike, un settore in costante crescita e che potrà contribuire a lanciare il turismo outdoor nei dintorni di Savona.

I componenti dell'associazione sportiva hanno già avviato i lavori di pulizia e sistemazione dei sentieri che dovranno essere poi segnalati. Il progetto ed è finanziato con risorse dell'associazione sportive che sta organizzando una serie di eventi per raccogliere le risorse necessarie ma c'è anche l'obiettivo di partecipare ai bandi per ricevere finanziamenti.