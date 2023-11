Unpli, il punto del Consiglio Provinciale nel bacino del medio ponente: le decisioni nell'assemblea di Gorra

E' stata utile a fare il punto della situazione l'ultima riunione del Consiglio Provinciale Unpli, tenutasi lo scorso sabato 18 novembre nella sede della Pro Loco di Gorra e Olle, dove si sono incontrati i rappresentanti delle associazioni del bacino del medio ponente con il presidente savonese Albertino Negro, il vice Emilio Bolla e la segretaria Silvia Bocchino.

Dopo il saluto dell'Amministrazione comunale, portato dall'assessore Massimo Rescigno, i consiglieri provinciali hanno delineato la situazione attuale dei coordinamenti e dei consigli provinciali e regionali. In risposta, i delegati presenti hanno convenuto sulla necessità di rinnovare il consiglio di bacino attraverso un'assemblea prevista per i primi mesi del 2024, con diverse candidature già avanzate.

Sempre nei prossimi mesi, è prevista anche la riunione del Consiglio Provinciale Unpli per il rinnovo delle cariche in vista del quadriennio 2024/'28 e per proporre un candidato alla presidenza regionale dell'unione.

Tra i temi affrontati, poi, vi sono stati quelli legati alle questioni burocratiche che interessano le varie Pro Loco, con particolare attenzione all'iter per ottenere la personalità giuridica. Per affrontare tali sfide, è stato istituito un gruppo WhatsApp denominato "Assistenza Operativa di Bacino", che ha già registrato la partecipazione di tutti i presenti.

La segretaria Bocchino ha poi illustrato le opportunità e i vantaggi legati all'adozione del servizio civile, mentre il vicepresidente Bolla ha sottolineato l'importanza della partecipazione alla giornata nazionale delle Pro Loco.

Il prossimo sabato 25 novembre, invece, il Consiglio Provinciale Unpli si confronterà con le Pro Loco del Coordinamento del bacino ingauno, concludendo così gli incontri programmati con tutte le associate della provincia.