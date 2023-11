Disagi sui treni in Liguria, la richiesta di Assoutenti: "A dicembre sconto in abbonamento per i pendolari"

La questione dei continui disagi ferroviari sulle linee della Liguria, acuito negli ultimi tempi dai lavori nei pressi del nodo di Genova e da alcuni guasti che hanno portato a ritardi anche molto consistenti e vari, sarà portata oggi da Assoutenti al tavolo di confronto avviato con le ferrovie, e in tale sede l’associazione chiederà un bonus straordinario per i pendolari coinvolti nei disservizi.

“Tra poche ore ci siederemo al tavolo con Regione Liguria, Rfi e Trenitalia in una riunione programmata per esaminare il piano tariffario 2024, ma non potremo non parlare dei gravi disagi ripetuti di questo ultimo periodo - annuncia il presidente Furio Truzzi - Abbiamo già chiesto a Rfi e Trenitalia di aumentare il sistema informativo per consentire ai pendolari di percepire subito le situazioni critiche, purtroppo indipendenti sia dal gestore della rete che da quello della mobilità, e abbiamo anche chiesto di attuare da subito in Liguria gli impegni che Trenitalia ha proposto all’Autorità dei trasporti in materia di tempestiva informazione e erogazione dei bonus”.

“Crediamo però che nel mese di dicembre sia da erogare un bonus straordinario ai pendolari in possesso di abbonamento, per indennizzarli di tutti i disagi e i disservizi subiti nell’ultimo periodo, proposta che sarà portata oggi da Assoutenti all’attenzione di Rfi, Trenitalia e Regione Liguria” conclude Truzzi.