Savona Half Marathon, il 26 novembre modifiche alla viabilità

Si terrà domenica 26 novembre la "Savona Half Marathon". In occasione di questo evento podistico agonistico, alcune strade extraurbane saranno interessate da momentanee chiusure al traffico veicolare.

Dalle ore 9:30 alle 12 circa, la circolazione di qualsiasi veicolo sarà temporaneamente sospesa in entrambi i sensi di marcia lungo il percorso della gara podistica, che avrà la partenza e l'arrivo in via Paleocapa. Queste misure sono necessarie per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della competizione.

La sospensione del traffico avverrà prima del passaggio del veicolo indicante l'"inizio gara", mentre la riapertura delle strade avverrà successivamente al transito dell'auto con il cartello mobile che segna la "fine gara".

Il percorso della corsa podistica: Half Marathon giro unico a pochi passi dal mare, Savona-Albissola Marina-Albisola Superiore-Vado Ligure-Savona; Ten 10K (Fidal omologata e non competitiva) Savona-Albissola Marina-Albisola Superiore-Savona.