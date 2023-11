Commercio e parcheggi a Finale, la minoranza rilancia: "Sosta gratuita in occasione del Black Friday"

"A Loano in occasione del Black Friday il Comune ha previsto la gratuità dei parcheggi. Un'iniziativa che subito ha suscitato ilarità, ma che ha una sua logica: invogliare il transito nel centro cittadino per gli occasioni del weekend di sconti. Un tentativo di dare respiro ai negozianti dopo settimane decisamente sottotono. E Finale?".

Comincia con una considerazione e un interrogativo la nota del gruppo consiliare di opposizione "Le Persone al Centro" su parcheggi e commercio.

"A Finale asfaltiamo senza sosta, con dubbie decisioni sulla viabilità, nessuna attenzione ai commercianti e tentativi di sopressione di manifestazioni storiche e microturismo" scrivono i consiglieri, ricordando poi di aver formulato tale proposta "in più occasioni dal nostro gruppo, sempre rigettata con laconiche motivazioni, dalla gestione della sosta da parte di Finale Ambiente all'inutilità del gesto".

"Speriamo che il gesto di Loano sia fonte di ispirazione e che questa proposta venga finalmente accolta, come è accaduto anche per il parcheggio di via XXV Aprile" concludono.