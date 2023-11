Da ex magazzino ad appartamento per turisti senza autorizzazioni: maxi sanzione a Finalborgo

Proprio anche sulla scorta di un maggior controllo per evitare situazioni irregolari e regolamentare il fenomeno, gli agenti del Nucleo Tutela del Consumatore della Polizia Locale associata Finale/Loano hanno individuato a Finalborgo, zona particolarmente apprezzata dal turismo outdoor, un ex magazzino trasformato in appartamento affittato solitamente ai turisti.

L'immobile, infatti, prima di essere proposto in locazione sul web, era stato completamente trasformato senza dare corso ad alcuna pratica edilizia e in una zona di particolare pregio del territorio, mantenendo l'originaria classificazione urbanistica di magazzino.

Per il momento al proprietario del magazzino-alloggio è stata notificata una violazione amministrativa da 2000 euro per mancata acquisizione e pubblicità del cosiddetto CITRA (Codice Identificativo Turistico Regionale per Appartamenti ammobiliati ad uso turistico), in attesa che vengano inquadrati con precisione i profili di responsabilità riconducibili all'abuso edilizio, aspetti al momento al vaglio del Nucleo Tutela del Territorio, anche questo espressione dei due Comandi di Polizia Locale associati.