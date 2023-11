Meteo, tempo freddo ma secco

Oggi ultima giornata ancora "calda", da domani temperature in discesa e primo assaggio di inverno, anche se senza precipitazioni. Forti venti di Foehn tra oggi e domani.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 24 novembre

Tempo stabile e per lo più con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento che generalmente saranno tra 13 e 16°C, ma sul cuneese potrebbero toccare anche i 19/20°C. Forti venti di Foehn in montagna sulle Alpi sin dal mattino. Venti di Foehn che arriveranno dal pomeriggio anche sulla pianura e in Liguria.

Sabato 25 e domenica 26 novembre

Sempre tempo stabile e soleggiato, con nuvolosità in aumento a partire dalla serata di domenica per l'approcciarsi di una debole perturbazione. Nevicate sui confini di stato tra Valle d'Aosta e alto Piemonte in nottata e mattinata.

Temperature minime in calo, domani mattina ancora tra 0 e 6°C, poi anche diffusamente sotto lo 0 domenica mattina con gelate e brinate estese tranne sulle coste liguri ove rimarranno valori tra i 4 e i 6°C. Massime in netto calo e comprese tra 9 e 12°C. Ancora forti venti di Foehn domani, poi si calmano a partire dalla serata.

Da lunedì 27 novembre

Come detto ci sarà un passaggio perturbato nella giornata di lunedì, ma senza precipitazioni significative su pianure e Liguria, mentre saranno presenti nevicate anche forti sulle aree alpine nordoccidentali. Le temperature rimarranno per lo più stazionarie con gelate notturne in assenza di nubi, a causa delle correnti mediamente occidentali o settentrionali che portano aria fredda dal nord Europa.

