Apicoltura, il vice presidente Piana: "Al via il bando da oltre 250mila euro"

Via libera della Giunta regionale al bando in attuazione del programma nazionale di interventi relativi all’anno apistico 2023/2024.

“Vengono messi a disposizione oltre 250mila euro – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana – per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura. Si desidera supportare lo sviluppo del comparto, che è sicuramente fondamentale per il mantenimento della biodiversità, contrastare le criticità dovute a fattori ambientali, climatici e potenziare la lotta alla vespa velutina. Le principali linee di intervento riguardano gli acquisti di materiali per apicoltura e materiale vivo, la formazione e la promozione. Gli aiuti vedono contributi per una forbice compresa tra il 60 % e il 100% della spesa ammessa a seconda della tipologia di intervento”.

Le Associazioni apistiche che intendono partecipare al bando per le azioni di formazione, assistenza tecnica e promozione dovranno presentare domanda entro il 23 dicembre 2023, mentre le domande di aiuto per l’acquisto di materiali (attrezzature e materiale vivo), aperte anche agli apicoltori singoli, potranno pervenire entro il 15 febbraio 2024. Tutte le informazioni saranno disponibili su www.agriligurianet.it.