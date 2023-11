Formazione, Regione Liguria virtuosa per l'Unione Europea. Scajola: "Riconosciuto il nostro impegno, andiamo avanti con determinazione"

La Regione Liguria ha ottenuto la cifra record di 435 milioni di euro per la programmazione del Fondo Sociale Europeo 2021-2027. 100 milioni in più rispetto al settennio 2014-2020. Di questi fondi 133 milioni sono già stati programmati per circa 400 bandi che coinvolgono oltre 8000 destinatari.

Il Fondo garantisce finanziamento a bandi legati soprattutto al mondo della Formazione, ma dà spazio anche a Sport e Sociale.

L'obiettivo generale, come spiegato dall'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola, è quello di sfruttare al meglio questa opportunità senza precedenti coinvolgendo quante più persone possibili e formandole in base alle reali esigenze lavorative del territorio. Formazione deve insomma essere sinonimo di occupazione per i ragazzi che si inseriscono nel mondo del lavoro, ma anche per chi è in età più adulta e ha bisogno di una nuova esperienza.

Da sottolineare infine che Regione Liguria garantisce la gratuità, fatto non scontato, di tutti i corsi di formazione organizzati.