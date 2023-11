Savona, Santi: "Le opere pubbliche in corso sono tutti progetti avviati dalla precedente giunta”

Il consigliere comunale del gruppo “Toti per Savona” attacca la giunta Russa e rivendica la titolarità dei progetti di opere pubbliche attualmente in corso.

“Tutti i lavori attuali – dichiara Santi – sono progetti avviati dalla nostra giunta, quando ero assessore ai lavori pubblici. L'intervento di Piazza Diaz, Palazzo Santa Chiara e gli altri interventi. Quali sono i progetti di questa giunta in materia di urbanistica che non ne ha ancora presentato uno suo ?” Santi passa poi ad uno degli interventi programmati, quello per la sistemazione di pinte Ruffino, ma ancora non avviati“.

”Anche il restyling di ponte Ruffino è un progetto avviato dalla precedente giunta – conclude Santi – Avevamo stanziato i soldi per la riqualificazione e con una delibera di giunta del dicembre 2020 e dopo tre anni non è ancora stato fatto nulla”.