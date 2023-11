Auto si cappotta a Cosseria, due feriti: intervento dell'elisoccorso

Un auto perde il controllo e si sarebbe cappottata a Cosseria e immediati sono scattati i soccorsi.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 10.00 in località Musso e sul posto è intervenuta l'automedica del 118, due ambulanze della Croce Bianca di Carcare e i vigili del fuoco.

Un ferito, 95enne, è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso Grifo in arrivo da Albenga all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e la passeggera, 59 anni, in codice giallo è stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale San Paolo di Savona.