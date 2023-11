Lutto a Carcare per la scomparsa di Elena Rossi: lunedì i funerali

Carcare piange Elena Rossi. Aveva 48 anni. La sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità valbormidese. I tributi e le testimonianze di affetto che hanno invaso i social media nelle ultime ore, sono una testimonianza tangibile dell'impatto straordinario che ha lasciato nella vita di chiunque abbia avuto il privilegio di condividere un frammento del suo cammino.

Il sorriso contagioso e la dolcezza infinita erano il suo biglietto da visita, diffondendo gioia e serenità tra amici e conoscenti. Elena era molto più di una semplice presenza: la sua gentilezza e il suo affetto erano una fonte inesauribile di ispirazione per tutti coloro che l'hanno conosciuta.

Il suo impegno nel creare legami autentici e nel nutrire rapporti sinceri ha lasciato un segno indelebile nella comunità. Elena non era solo una presenza luminosa, ma un faro di bontà che ha influenzato profondamente la vita quotidiana di molti.

"Siamo profondamente addolorati per la perdita di Elena e ci troviamo ancora increduli di fronte a questa triste notizia. Nel nostro cuore però, persiste una profonda gratitudine per il dono di averla avuta con noi, nel nostro gruppo, nella nostra famiglia. Elena era una presenza luminosa nei nostri uffici - le parole commosse dal Gruppo Pirotto - Oggi, mentre piangiamo la sua assenza, desideriamo ringraziarla per la sua dolcezza infinita, la sua bontà disarmante e il contributo unico che ha portato nella nostra azienda. Le nostre più sincere condoglianze vanno alla famiglia. Elena rimarrà sempre nel nostro cuore e la sua presenza gentile e affettuosa continuerà a ispirarci".

I funerali si terranno lunedì 27 novembre, alle ore 10, nella chiesa parrocchiale San Giovanni Battista di Carcare. Il santo rosario invece, oggi, sabato 25 e domani, domenica 26 novembre, alle 18.30 presso la camera ardente dell'ospedale San Paolo di Savona.