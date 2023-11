Altare, il caso ex Savam lancia la volata elettorale con tre anni di anticipo?

L'assemblea pubblica sulla questione ex Savam, promossa dalla consigliera comunale indipendente Rita Scotti, ha attirato un notevole interesse da parte della cittadinanza. L'evento ha visto anche la presenza del consigliere Ferruccio Sansa e quella isolata, ma apprezzata, del sindaco di Carcare Rodolfo Mirri. L'unico amministratore valligiano ad aver risposto presente.

Tuttavia, agli occhi degli osservatori più attenti, non è passata inosservata l'assenza delle figure politiche legate al Partito democratico, a Cambiamo e alla Lega. Se per i primi due gruppi è abbastanza comprensibile, data la connessione con l'attuale maggioranza della giunta Briano, che non ha partecipato ufficialmente con nessuno dei suoi componenti. Ha sorpreso parecchio l'assenza della minoranza legata al Carroccio, solitamente partecipe nelle iniziative legate all'ex vetreria.

Ciò solleva interrogativi riguardo ad Altare, a oltre tre anni dalle prossime elezioni amministrative: è già iniziata la campagna elettorale? Le percezioni raccolte potrebbero far pensare di sì.

Tra i contendenti in lizza si profilano figure come il capogruppo di minoranza della Lega Giuseppe Grisolia, già candidato sindaco alle ultime due tornate elettorali, e l'attuale consigliere di maggioranza Roberto Oddera. Quest'ultimo, pur appartenendo alla lista Briano, sta assumendo un ruolo di opposizione interna, partecipando sempre più frequentemente alle iniziative della minoranza comunale.

Una terza opzione potrebbe essere la stessa consigliera Scotti, da subito in prima linea nella ricerca di una soluzione rapida per la riapertura della strada. Uscita dalla maggioranza per differenze di visioni proprio sulla questione ex Savam, sta raccogliendo consensi grazie alla sua determinazione, conquistando il favore dei cittadini di Altare.