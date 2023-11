Gilardi (Vado, Prima!): "Vado Ligure punto di riferimento per la crescita economica, occupazione e qualità della vita nella Provincia"

"L’indagine pubblicata alcuni giorni fa da Italia oggi ha evidenziato che Vado è il punto di riferimento per la crescita economica, occupazione e sociale della Provincia, permettendo a Savona di migliorare di 8 posizioni la classifica sulla Qualità di vita 2023 tra le province italiane".

"Ora è il momento di un ulteriore salto di qualità, che passa attraverso il rispetto degli impegni presi e tempistiche certe, per proseguire in questo percorso e migliorare il rapporto tra sviluppo e vivibilità nel nostro Comune - prosegue Gilardi - In particolare, è fondamentale che Regione Ligure e Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, portino avanti, senza ulteriori ritardi, le opere previste dall’accordo di programma, in particolare il casello di Bossarino e le altre attività di riqualificazione urbana e sociale previste dall’intensa del 2008 e dal suo recente Addendum, legato alla costruzione dei cassoni per la diga foranea di Genova".