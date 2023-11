La Comunicazione di Primiano Calvo e le sue aziende all'Attolini Agency

"L’espansione e la crescita dei miei business e delle mie società è cresciuta in maniera esponenziale, è per questo che ho deciso di affidarmi ad un’agenzia di fama internazionale che curerà tutta la comunicazione delle mie aziende, oltre a quella personale. La creazione di nuovi siti web, portali, blog, la gestione dei social e la gestione strategica dei contenuti saranno alla base dello sviluppo di tutti i miei business, ora e nel futuro". Primiano Calvo

Attolini Agency

L’Attolini Agency è un’agenzia di comunicazione integrata all’avanguardia di fama internazionale, fondata da Francesco Attolini e da un gruppo di programmatori, esperti e professionisti con esperienza ventennale nel mondo della comunicazione, artisti e web designer di fama mondiale. L’agenzia è leader nella creazione di contenuti per i Social Media, il Branding / Re Branding e lo sviluppo di Piattaforme Web fatte su misura per il cliente, “Haute Couture”. L’Attolini Agency, oltre a mettere a disposizione i migliori strumenti attualmente all’avanguardia, crea per il cliente di volta in volta sistemi e piattaforme “ad hoc” atti ad aumentare i risultati anche nel breve/medio termine. I membri del board hanno lavorato insieme o individualmente a vario titolo con Norman 95, Autodromo di Imola, San Sicario (Olimpiadi Torino 2006), Valentin Yudashkin Fashion Industry, Tatiana Parfionova Fashion House, Ginza Holding, Global Point Family, Philip Morris International, Vitha Group, Elica, Gazprom, Gas Sistemi, Gazprom Real Estate, Up!, Campari e tantissimi altri brand di livello internazionale.

Primiano Calvo

Primiano Calvo, recentemente nominato Direttore generale dell’Associazione SVILUPP.A.R.E. ha dichiarato a Repubblica Roma: È un momento storico per l’Italia che guarda al futuro". È nata l’Associazione Nazionale di Categoria degli Sviluppatori di Energie Rinnovabili. (SVILUPP.A.R.E.)

Attivo nel ramo delle consulenze aziendali, energie rinnovabili e produzione di olio d’oliva di alta qualità, nell’ultimo periodo è riuscito ad aumentare i risultati nonostante la crisi dei mercati italiani.

La chiave di svolta è stata adeguare periodicamente le strategie aziendali ai mutamenti del mercato, sensibile alle influenze dei fattori esterni e alle dinamiche internazionali.

In particolare Primiano Calvo è impegnato nel settore delle energie rinnovabili, nell’attività di sviluppo di progetti per l’autorizzazione e costruzione di impianti eolici e agro fotovoltaici, su tutto il territorio nazionale. Nel più ampio contesto delle strategie nazionali e sovranazionali per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti, la sua azienda opera nel settore energetico offrendo una consulenza finalizzata alla progettazione e allo sviluppo di iniziative imprenditoriali per l’installazione e messa in esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili.

MIAENERGIA

Dirige l’azienda Miaenergia Group, che ha il ruolo di General Contractor. Infatti cura tutte le fasi di sviluppo e realizzazione degli impianti, avvalendosi della collaborazione di primari operatori del settore, specializzati in progettazione ed installazione di impianti ad alta tecnologia, per la produzione di energia e per l’efficienza energetica.

In futuro si creerà una start up per la produzione di “idrogeno green” e si costituirà un network per la formazione delle risorse umane in un settore in forte espansione come quello dell’energia.

La Tenuta Calvo

Nel settore agroalimentare la Tenuta Calvo coltiva olive di varietà Peranzana per la produzione di olio extravergine nell’agro di San Severo, mentre grano duro e ortaggi nel territorio di Lesina. C’è un rapporto storico\emotivo tra Primiano Calvo e i suoi terreni in quanto per secoli gli esponenti della sua famiglia si sono dedicati alla cura dei fondi con tanto sacrificio e passione per l’attività agricola. Le particolari condizioni pedo-climatiche nell’area, unitamente alla tecnica colturale locale, rendono il frutto e l’olio che ne deriva esclusivi con caratteristiche organolettiche e merceologiche eccellenti; un prodotto molto apprezzato dai consumatori. In Italia e in Grecia, dove il consumo di olio extravergine è particolarmente elevato, l’aspettativa di vita è più alta che nei paesi nordeuropei, dove si tende a consumare una quota più alta di grassi di origine animale; Questo è un aspetto cruciale che spinge tutta la squadra di lavoro di Primiano Calvo a sostenere questa particolare filiera produttiva.

I suoi valori più importanti sono: la trasparenza e la correttezza nei rapporti commerciali che premiano sempre nel lungo periodo; mentre la famiglia rappresenta per lui uno scudo nei momenti difficili, e un riferimento valoriale nel perseguire i suoi nuovi obiettivi personali e professionali.

Lo Sport

Nello sport: ha fondato la prima squadra di calcio a 5 a San Severo , "Civitas Sancti Severi - ASI" che ha militato in serie C. Tifoso del Foggia Calcio e della Cestistica San Severo; da ragazzo ha giocato a calcio, oggi si dedica al tennis e allo sci. È anche appassionato di mare e montagna e nutre un grande amore per i cani.

L’impegno sociale e culturale

Per quanto riguarda le attività sociali e culturali: ha fondato il circolo Azione Sociale di Foggia; ha collaborato con l'Associazione culturale e di volontariato "Ambiente e/è Vita" a Bari; membro del comitato di redazione del periodico "La Città Ideale” della Daunia. Inoltre è stato responsabile dell'ENOF (Ente Nazionale Orientamento e Formazione) per la Regione Puglia.

In provincia di Foggia ha guidato l'Associazione Nazionale “Opportunità Europa”. È stato presidente di Europrogetti – agenzia per lo sviluppo locale e ha fondato l'associazione "Il Cantiere delle Idee", un laboratorio culturale finalizzato ad approfondire le tematiche di interesse generale dove confrontare idee, elaborare soluzioni per le città di San Severo.

Ha anche scritto un libro dal titolo: "Obiettivo Occupazione".