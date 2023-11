Asl2 pubblicate le graduatorie provvisorie per i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale

Sono state puibblicate, in via provvisoria, le graduatorie aziendali dei medici e pediatri di libera scelta per il 2024.

A ottobre l'azienda sanitaria ha pubblicato l'avviso pubblico per l’iscrizione alle graduatorie aziendali di disponibilità per il conferimento di incarichi provvisori e di sostituzione nei servizi territoritali per ciò che riguarda la medicina generale dei medici iscritti alle graduatorie.

Per il settore di assistenza primaria (A.P.S.) sono pervenute 7 domande risultate conformi alle prescrizioni del bando, entro il termine previsto; per il settore di continuità assistenziale (A.P.O.) sono le 31 domande risultate conformi alle prescrizioni del bando, 7 per il settore di medicina dei servizi territoriali sono pervenute ma nessuna per il servizio di emergenza sanitaria territoriale.

Per il settore di Assistenza Istituti Penitenziari sono pervenute 6 domande risultate conformi alle prescrizioni del bando, entro il termine previsto. Per ciò che riguarda i medici pediatri sono due le domande risultate conformi.