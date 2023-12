Cisano, scontro tra auto e moto nella zona industriale: centauro al Santa Corona in codice rosso

E' stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure un centauro che, mentre viaggiava a bordo della sua moto tra Cisano sul Neva e Albenga, è stato protagonista di uno scontro con un'auto nella zona industriale del retroterra ingauno, in via Benessea.

Il sinistro si è verificato poco dopo le 11 odierne non molto distante dal concessionario Barbieri con una dinamica non ancora ben chiarita.

Sul posto si sono immediatamente recate le forze dell'ordine per i rilievi del caso e stabilire l'accaduto, oltre che regolare il traffico della zona, insieme ai sanitari della sezione di Villanova d'Albenga della Croce Bianca con l'automedica Sierra 4.

L'intervento ha richiesto diverso tempo viste le condizioni critiche dell'uomo.