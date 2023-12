“Giornata Internazionale dei Diritti Umani”, a Cisano lo spettacolo “Il Suon di Lei”: sul palco Greta Dressino, in arte "Noma"

Sabato 9 dicembre, alle ore 21, si riaccendono i riflettori in sala Gollo, a Cisano. L’Amministrazione Comunale Niero, quest’anno, ha voluto organizzare, in occasione della “Giornata Internazionale dei Diritti Umani” che, si celebra il 10 dicembre, una serata di musica e teatro “Il Suon di Lei”. Uno spettacolo che coinvolge più dimensioni artistiche, testo, musica, narrativa, teatro, video d’autore e scenografia, per cantare 8 donne che, in vita, si sono spinte oltre confine, grazie a uno slancio interiore straordinario. Il confine è rappresentato via via da guerra, pregiudizio, perbenismo, dittatura, rinnegamento, appropriazione, violenza. Lo slancio è sempre d’amore: per la conoscenza, per la musica, per la libertà, per un uomo, per un figlio, per l’arte, per il mare. Le donne sono Margherita Hack, Mia Martini, Jeanne Hebuterne, Simonetta Vespucci, Marlene Dietrich, Azucena Villaflor, Artemisia Gentileschi, Maria Callas.

Greta Dressino, in arte Noma, cantate di particolare espressività, è interprete sia delle canzoni che delle letture. Con lei una band d’eccellenza: Luca Felice, Claudio Cinquegrana, Massimo Trigona, Alfio Badano e il tenore Rino Matafù. I testi sono di Gloria Bardi, le musiche di Felice Cinquegrana, i video e la grafica di Stefano Stacchini.

Lo spettacolo, sostenuto dal comune di Cisano Sul Neva e da “Valorizzazione Ambientale Ligure”, come promozione di cultura a contrasto della violenza alle donne e per la valorizzazione del femminile, fa parte di un tour ligure con patrocinio regionale.

La serata di sabato 9 dicembre conclude la campagna di sensibilizzazione “Zonta Says No”, che ha preso il via lo scorso 25 novembre e che si concluderà il 10 dicembre, indetta da “UniTE to End Violence Against Women”, in collaborazione con “UN Women” che il “ClubZonta Alassio-Albenga” promuove dal 2012. Iniziativa a cui l’amministrazione Niero, particolarmente sensibile al tema e che, negli anni, costantemente impegnata nell’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione, mirate anche ai più giovani e giovanissimi, coinvolgendo direttamente le Scuole di ogni genere e grado, ha immediatamente aderito. Il Palazzo Comunale è stato illuminato di arancione e sulle pagine social istituzionali e sui pannelli informativi sono state pubblicate frasi di personaggi noti in vari campi, da quello scientifico a quello dell’arte, al televisivo partecipando così alle 16 giornate di attivismo contro la violenza sulle donne.

L’ingresso alla serata è libero, fino ad esaurimento posti.