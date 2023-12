Autorità portuale di sistema: concessioni demaniali prorogate fino al 31 dicembre 2024

L'Autorità portuale di sistema ha prorogato la concessione ai titolari dei bagni marini dei comuni che ricadono nel suo territorio (Savona, Vado Ligure e Albissola Marina) per un anno, sino al 31 dicembre 2024. Il provvedimento verrà votato giovedì prossimo.

A darne conferma è il presidente del Sib Savona, Enrico Schiappapietra: "È l'applicazione della normativa in essere, che dopo le recenti sentenze, prevede la proroga al 31 dicembre 2024 - ha dichiarato il vicepresidente nazionale del Sib - già altre amministrazioni si sono mosse in questa direzione e ora anche una realtà importante come l'Autorità portuale".

"Siamo in attesa delle decisioni del governo, siamo sempre in una situazione nella quale ci troviamo oramai da un paio di anni e con un vicenda che dura da più di quindici - ha aggiunto Schiappapietra - attendiamo un provvedimento che sia chiarificatore e definitivo, la vicenda ha avuto ormai strascichi lunghissimi: noi gestiamo imprese, non è corretto che non ci siano decisioni che ci possano permettere di lavorare con tranquillità, di investire e anche di salvaguardare il lavoro nostro e dei nostri dipendenti. Detto ciò dovremo trovare una giusta comparazione tra quelli che sono i legittimi interessi delle imprese e il legittimo interesse del fatto che la spiaggia sia un bene pubblico".