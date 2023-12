Giornate FAI 2023: le scuole alla scoperta del Fortino di Albenga (FOTO)

Dal 20 al 30 novembre si sono tenute le Giornate FAI per le scuole. Tale evento ha visto la partecipazione degli studenti delle scuole del primo ciclo di studi (456 in totale); alcuni di questi (gli allievi del primo anno della scuola secondaria di primo grado) sono stati impegnati come Apprendisti Ciceroni, esponendo le particolarità di un bene culturale locale ai compagni della loro stessa classe.

Quest’anno, grazie alla preziosa collaborazione di Palazzo Oddo e del Governo Ombra, la Delegazione FAI di Albenga-Alassio ha aperto al mondo dell’istruzione il Fortino di Albenga, con la finalità di far scoprire questa struttura; la sua storia, infatti, si collega direttamente allo straordinario fascino storico e naturalistico dell’Isola Gallinara. Gli studenti hanno avuto modo di vedere e, nel caso delle scuole medie, di presentare il museo multimediale sito all’interno del Fortino, approfondendo aspetti legati alla vita dei monaci benedettini che dimorarono sull’Isola durante il Medioevo e conoscendo le peculiarità faunistiche e floreali dell’Isola stessa. I bambini della scuola materna, inoltre, hanno conosciuto le caratteristiche storiche e paesaggistiche isolane attraverso alcuni laboratori. Gli spazi del museo multimediale sono stati esplorati in modo ludico, per poter dare spazio alla loro fantasia e creatività.

Le Giornate FAI per le scuole sono un’opportunità unica per avvicinare il mondo dei giovani alla cultura e alla storia locale e per vivere un’esperienza formativa di “educazione tra pari”. Infatti, il FAI crede fortemente che solo sensibilizzando e coinvolgendo attivamente le nuove generazioni sia possibile tutelare e valorizzare i beni del nostro territorio. Come ogni anno, l’Istituto Comprensivo Albenga 1 e l’Istituto Comprensivo Albenga 2 hanno aderito a questo progetto con la passione e con la serietà che contraddistinguono i suoi insegnanti e studenti.