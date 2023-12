No al rigassificatore, la manifestazione da Vado a Quiliano: spuntano via Snam e via Toti e Giuliano (FOTO e VIDEO)

Via Snam, via Golar Tundra, via Toti e Giuliano, via Gnl.

Così sono state rinominate ironicamente e in segno di protesta a Vado e Quiliano via Tecnomasio, via Leopardi, via Cesare Briano e via Fiume, durante la "Camminata scanzonata" contro il rigassificatore scattata questa mattina dal pontile della Tirreno Power nel comune vadese fino alla località Gagliardi a Valleggia lungo il percorso del gasdotto.

La manifestazione che si oppone alla progettazione per il posizionamento nel 2026 della nave rigassificatrice Golar Tundra a circa 4 km dalla costa di Vado e 2.9 km da Savona e della rete delle tubazioni a Quiliano, Altare, Carcare e Cairo è stata organizzata dal Comitato Vivere Vado e ha visto partecipare diversi cittadini.

Il corteo si è poi concluso nella località quilianese nella quale, secondo il progetto, verrà posizionato l'impianto PDE, che contiene apparecchiature di filtraggio e misura del gas naturale oltre alla regolazione della pressione.

Nel parco di San Pietro in Carpignano spazio poi alla polenta e vin brulè.

"Riprendiamoci il nostro territorio con ironia ed allegria con l'occasione verrà reiventata la toponomastica lungo il percorso" hanno detto da Vivere Vado.