Santa Barbara a Savona e Albisola, le celebrazioni per i vigili del fuoco e i minatori nell'Aurelia Bis (FOTO)

Questa mattina nella Cattedrale di Nostra Signora Assunta il vescovo Calogero Marino ha presieduto la messa per Santa Barbara, martire e patrona, tra gli altri, della Marina Militare Italiana, dei Minatori, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che si distinse per l’impegno nello studio e la riservatezza alla presenza delle autorita civili e militari.

La ricorrenza è proseguita poi nella sede centrale del comando dei pompieri in via Nizza con le celebrazioni che si sono tenute anche nel distaccamento di Varazze.

"La celebrazione in onore di Santa Barbara, simbolo e protettrice dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare, è un'opportunità per rinnovare la nostra gratitudine verso questi Corpi nazionali, che hanno lavorato instancabilmente durante le calamità che hanno colpito il nostro Paese anche nell'ultimo difficile anno - ha detto il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri - Grazie per il vostro impegno incessante; grazie per assistere i più fragili e le vittime con fede e coraggio, anche nelle situazioni più critiche, senza mai lasciare nessuno indietro. Onore a coloro che hanno perso la vita nel servizio, e a chi non esita ad intervenire quotidianamente, mettendo a rischio la propria, con compassione e spirito di solidarietà verso i piu vulnerabili".

Nel tunnel di Grana dell'Aurelia Bis ad Albisola Superiore è stata celebrata invece la messa alla presenza del sindaco Maurizio Garbarini, il consigliere regionale Alessandro Bozzano, l'assessore albisolese e consigliere provinciale Sara Brizzo e l'assessore di Albissola Marina Antonella Lodovisi.

"Grazie agli operai che nel cantiere hanno allestito un vero e proprio angolo di devozione e a don Pometto per la celebrazione davvero suggestiva, con l'icona di Santa Barbara ad accoglierci proprio all'imbocco del tunnel. 'Che Santa Barbara vi guidi e vi protegga nel portare a compimento le nostre opere più importanti'. Grazie don Pometto per le belle parole, ci uniamo tutti alla preghiera" le parole di Bozzano.