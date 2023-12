Furti e danneggiamenti ai locali a Savona, fissato un incontro con il Questore

Non si placano gli episodi di microcriminalità che hanno colpito alcuni esercenti del settore pubblici esercizi e commercio (bar e ristoranti) con i furti e i danneggiamenti che si sono verificati in diverse zone di Savona.

Per questo i presidenti della Confcommercio Savona e Fipe Confcommercio Savona Enrico Schiappapietra e Carlomaria Balzola hanno richiesto un incontro con il Questore Alessandra Simone che si svolgerà nella giornata di domani e alla quale parteciparanno anche il Vice Presidente Provinciale di Fipe-Confcommercio Tiziana Boreani e il delegato Comunale Fipe di Savona Maurizio Di Adamo.

Fanno presenti quindi le criticità presenti che stanno creando un senso di insicurezza sia negli esercenti che nei cittadini veicolando agli associati le giuste attenzioni e gli adeguati contrasti al fenomeno su indirizzo della Questura.

"Ci sono stati qualche episodi e per meglio veicolare le informazioni e per evitare che si vadano ad aizzare degli interventi singoli che non sono certo di aiuto alla comunità abbiamo chiesto questo incontro" ha detto Balzola.