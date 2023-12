Savona, al San Giacomo l'allestimento dei cantieri per il recupero dell'antico complesso

Finalmente sono vicini all'avvio i lavori per il restauro del complesso del San Giacomo. In questi giorni gli operai della ditta che si è aggiudicata i lavori, la Cesag Srl, hanno iniziato con l'allestimento e delimitazione dell'area di cantiere.

Il progetto prevede un ampio intervento di restauro conservativo , in particolare dell’ex chiesa, della cappella e dei chiostri: oltre a un consolidamento statico, il recupero della spazialità originaria della chiesa riportando in vita le strutture del complesso edilizio, da tempo in uno stato di forte degrado.

Verranno eliminate le parti ritenute incongrue e le strutture realizzate nel periodo in cui la struttura era utilizzata come caserma. Il finanziamento per l’intervento è di 3 milioni 450mila euro e rientra nell’ambito del PNRR – Missione 5, Rigenerazione Urbana. A queste si aggiungono 450 mila euro di risorse del Comune.