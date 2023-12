ETF Bitcoin: stanno finalmente diventando reali?

Bitcoin, il re delle criptovalute, incontrerà presto la regina degli investimenti passivi. I Bitcoin Exchange Traded Funds cambieranno radicalmente il panorama degli investimenti in criptovaluta una volta che diventeranno un luogo comune. Trovare ETF Bitcoin è una sfida e in alcuni paesi, come gli Stati Uniti, non esistono. Tradizionalmente, la SEC è stata riluttante ad approvarli a causa della natura non regolamentata del mercato delle criptovalute. Tuttavia, questo mercato è cresciuto e si sta moderando. Inoltre, se ti piacciono gli investimenti in criptovalute, puoi visitare il Sito web di trading.

Inoltre, diverse piattaforme di criptovaluta adottano numerose misure per proteggere gli utenti. Alcune piattaforme in cui le persone commerciano e investono in Bitcoin seguono rigide normative imposte dalle banche depositarie. Altri operano come entità di servizi monetari con le necessarie autorizzazioni e licenze.

Inoltre, alcuni paesi hanno approvato gli ETN (Exchange-Traded Note) Bitcoin. Ad esempio, l'ETN Bitcoin Purpose in Canada ha accumulato oltre 1 miliardo di dollari in asset due mesi dopo il suo lancio. In Brasile, le autorità hanno anche approvato il primo ETN Bitcoin.

Comprensione degli ETN Bitcoin

Un ETN Bitcoin si riferisce a un fondo negoziato in borsa che detiene Bitcoin. È simile a un ETF che detiene obbligazioni, azioni o oro. Tuttavia, la sfida è che non esiste un vero ETN Bitcoin in paesi come gli Stati Uniti. Attualmente, gli ETN Bitcoin utilizzano il mercato dei futures per offrire perdite o guadagni agli investitori nella maggior parte dei paesi. Di conseguenza, detengono derivati o contratti futures anziché Bitcoin effettivi. Fidelity e BlackRock hanno cercato l'approvazione degli ETF Bitcoin fisici. Questi ETF Bitcoin hanno il sostegno di Bitcoin effettivi sulla blockchain. Insieme, queste aziende gestiscono quasi 15 trilioni di dollari in asset.

Perché gli ETN Bitcoin e non la criptovaluta effettiva?

Il possesso di Bitcoin ha numerosi vantaggi. Ad esempio, puoi scambiare Bitcoin senza intermediari. Di conseguenza, godi di un maggiore controllo sul tuo asset criptato. Il trading di Bitcoin è redditizio per coloro che sfruttano le opportunità corrette. Ad esempio, puoi monitorare il mercato delle criptovalute e analizzare le tendenze di mercato per trarre vantaggio dagli aumenti di prezzo. Ricorda, Bitcoin è un asset altamente volatile con forti aumenti e diminuzioni di prezzo. Pertanto, monitora costantemente il mercato delle criptovalute e investiga le tendenze per sfruttare condizioni favorevoli. Detto ciò, gli ETN Bitcoin offrono i seguenti vantaggi.

Potenziale di liquidità

Molte istituzioni e gestori finanziari probabilmente opteranno per un ETN Bitcoin perché li considerano mitigatori del rischio. Gli ETF tracciano vari asset, rendendoli meno vulnerabili a significative fluttuazioni. Pertanto, come opzione di investimento, un ETN Bitcoin aumenterebbe la liquidità e il volume di scambio, facilitando la vendita. Poiché le persone scambiano ETF sui mercati tradizionali, diventano una scelta popolare, aumentando la liquidità.

Accessibilità

Il trading e l'investimento in criptovalute comportano una curva di apprendimento, poiché il mercato è ancora nella sua fase iniziale, e ci sono diverse sfide per i principianti. Gli ETF esistono da molto tempo. Inoltre, il mercato azionario convenzionale è user-friendly, con buoni broker pronti a gestire i portafogli degli investitori. Gli ETF rappresentano un'opzione user-friendly e sono adatti per l'investimento passivo. Gli ETN Bitcoin offrono un modo per diversificare un portafoglio di investimenti e ottenere esposizione a più titoli.

Sicurezza

Probabilmente hai sentito storie di persone che hanno perso Bitcoin per migliaia di dollari dopo aver perso o danneggiato hard disk. Sfortunatamente, recuperare Bitcoin persi è un incubo, eppure i portafogli di conservazione a freddo come gli hard disk sono soggetti a perdite e rotture. L'archiviazione a caldo è quasi impossibile da rompere o perdere, ma gli hacker possono accedere e rubare i tuoi Bitcoin. Grandi aziende gestirebbero gli ETN Bitcoin. Queste aziende avrebbero ampie misure di sicurezza. Inoltre, avrebbero un'assicurazione per proteggere gli investitori. Pertanto, gli ETN Bitcoin offrono una migliore sicurezza e diversificazione dei fondi.

Parola Finale