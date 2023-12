Sciopero sanità, presidio sotto la Prefettura del sindacato degli infermieri Nursing up

Presidio sotto alla Prefettura, questa mattina, per il sindacato Nursing up nell'ambito dello sciopero della sanità di oggi indetto dal personale appartenente alla dirigenza medica, sanitaria e veterinaria, Professionale, tecnica ed amministrativa del sistema sanitario nazionale e delle strutture che intrattengono rapporto di convenzione o di accreditamento, proclamato dalle sigle Anaao Assomed e Cimo -Fesmed delle aziende e degli Enti del SSN e strutture accreditate; e da Nursing up e Coina per infermieri e personale sanitario non medico.

In base alla normativa sulla garanzia sono stati garantiti i servizi pubblici essenziali e delle emergenze, in particolare di tutti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso. La protesta del personale sanitario iscritto alle sigle sindacali che hanno indetto lo sciopero sono per la carenza di personale, contro tagli alle pensioni, agli stipendi e ai posto letto, e contro i tagli delle risorse riservate alla sanità.