Un percorso coperto tra pronto soccorso del San Paolo di Savona e Padiglione Astengo: a gennaio il via ai lavori

E' previsto a metà gennaio l'avvio dei lavori di adeguamento alle norme antincendio del San Paolo. Il primo lotto, del valore di 2,1 milioni di euro, prevede la realizzazione di un nuovo volume per installare due montalettighe utilizzabili in caso d’incendio e una scala sicurezza a prova di fumo dal monoblocco.

E’ inoltre prevista la costruzione di un passaggio coperto che collegherà il padiglione Astengo con il Pronto soccorso, compreso quello pediatrico. Questa soluzione permetterà di risolvere il problema del trasferimento delle partorienti e dei piccoli pazienti che dal pronto soccorso pediatrico devono essere trasportati o che vengono comunque ricoverati al padiglione Astengo dopo l'accesso al pronto soccorso.

Un percorso attualmente senza copertura in caso di pioggia e freddo. Il primo lotto dei lavori è stato assegnato alla Edilzito di Roma. Il secondo lotto prevede la fornitura di due montalettighe utilizzabili anche in caso di incendio, affidato alla Tk Elevator Italia di Cologno Monzese per 350 mila uro.

Infine il terzo lotto, aggiudicato alla Dicataldo Sabino di Barletta (Bari) prevede degli interventi di i per adeguamento requisiti minimi strutturali dei piani o quarto, quinto e sesto lato levante del monoblocco.