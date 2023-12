Savona: messa in sicurezza di rio Molinero, aggiudicati i lavori del lotto tra via Bove e via Stalingrado

E' la parte che più preoccupa la giunta, perché in quel tratto il rio Molinero passa sotto a via Stalingrado, strada di collegamento tra la città e l'autostrada e sempre molto trafficata. Ma è un intervento fondamentale per la messa in sicurezza del rio, classificato tra quelli a rischio.

Nei giorni scorsi il Comune ha affidato i lavori per 1 milione 223 mila 881 euro a Sirce, impresa che si è aggiudicata il bando di gara con un ribasso del 21,44%. L’intervento prevede la mitigazione del rischio idraulico del rio Molinero nel tratto tombinato che va da via Bove alla via Stalingrado compresa.

La mitigazione avverrà sia per allargamento della sezione della sponda sinistra (quella che dà su via Buonarroti) e per innalzamento del piano viario (su via Stalingrado). Per fare questi lavori è prevista la demolizione del piano viario che verrà successivamente ricostruito su travi in calcestruzzo armato, fondate su una serie di micropali.

In corrispondenza di via Stalingrado, strada di primaria importanza, le travi laterali in calcestruzzo armato saranno dotate di micropali verticali con la funzione di sopportare prevalentemente i carichi verticali e di micropali inclinati che sopporteranno le azioni orizzontali indotte dal traffico. I lavori dovranno essere completati in un anno.