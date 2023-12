Noli, salvò due anziani in un incidente: il tenore Davide Pastorino elogiato dal consigliere De Simone

Il suo coraggioso e decisamente altruista gesto di salvare due anziani estraendoli dalla loro auto capovolta (leggi QUI) gli era valso il prestigioso riconoscimento della Medaglia di bronzo al Valor Civile.

Ma anche la sua città gli ha reso onore, come successo con il consigliere comunale De Simone, che lo ha voluto pubblicamente elogiare: "Come consigliere comunale della lista 'Noli nel Cuore' oggi ho avuto l'onore e il prestigio di posare in foto insieme al giovane concittadino Davide Pastorino, insignito della Medaglia al Valor Civile di Bronzo per aver prestato prontamente soccorso a una coppia di coniugi capovoltisi con l'automezzo in via Fiumara lo scorso dicembre 2022 ed essersene preso cura fino all'arrivo dei soccorsi" scrive De Simone.

"Dare risalto a tali atti di senso civico, sono indelebili istantanee a cui la politica deve dare il meritato contributo di spazio affinché venga lanciato un segnale qualitativo e importante nella vita di ogni cittadino. Perché il bene comune, il rispetto e l'aiuto reciproco dovrebbero essere i capisaldi di ogni società moderna degna di questo nome" chiosa il consigliere di opposizione.