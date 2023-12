Il comico Confuorto e lo stand-up sulla Liguria: "Che bello dare da mangiare per 70 anni e sentirsi trattare male"

La tipica accoglienza ligure è conosciuta in tutta Italia e il comico milanese Edoardo Confuorto ha voluto giocarci nel suo stand up comedy

"Che bello è dare da mangiare da 70 anni ad una regione e sentirsi ancora trattati male per questo".

Così ha aperto lo sketch, con la classica frase utilizzata dai turisti che arrivano in vacanza in riviera, il comico ha raccontato di una sua esperienza a Varazze, paese dove la madre ha una casa, con l'incontro in una panetteria dove la richiesta di poter acquistare della focaccia ha dato vita ad una classica risposta "ironica" del panettiere.