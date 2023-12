Sciopero nazionale del 22 dicembre, Filcams Cgil Savona si unisce alla mobilitazione per i rinnovi contrattuali

"In una provincia, quella di Savona in cui i 2/3 delle imprese appartengono al terziario, i lavoratori coinvolti sono quasi 50mila - commenta Giovanni Tiglio della segreteria Filcams Cgil Savona - Questo sciopero è il chiaro segnale di una situazione insostenibile che ha colpito coloro che, da troppo tempo, attendono il rinnovo dei contratti nazionali".

"Il messaggio è chiaro e diretto: non possiamo più permettere tattiche dilatorie o tentativi di eludere responsabilità da parte delle imprese e delle loro associazioni di rappresentanza. È tempo di un impegno concreto per garantire condizioni lavorative dignitose e contratti adeguati per tutti i lavoratori coinvolti - conclude Tiglio - Filcams Cgil Savona rimane impegnata nel sostenere i diritti dei lavoratori e continuerà a lottare per un miglioramento delle condizioni contrattuali, unitamente alle altre organizzazioni sindacali, fino a quando non sarà raggiunto un accordo soddisfacente per tutte le parti coinvolte".